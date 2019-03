Vestas bliver partner i en række polske mølleprojekter

Vestas er indgået i et ligeligt joint venture med den polske projektudvikler GEO Renewables om udvikling af syv landvindprojekter.



Det bekræfter selskabet over for Energiwatch.



"Som led i vores strategi er vi engageret i et begrænset antal medudviklingsaktiviteter rundt om i verden med udvalgte kunder, der har anmodet om en sådan deltagelse fra Vestas," lyder det i et skriftligt svar til branchemediet.



Vestas har som led i aftalen fået en halvpart i syv projektselskaber, som samlet har en aktiekapital på cirka 16,1 mio. kr.



/ritzau/FINANS