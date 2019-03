Carlsberg: Risikerer uventet milliardbøde

En tysk anklager kræver, at Carlsberg skal betale 1,9 mia. kr. for sin deltagelse i et kartel på det tyske marked. Det er markant mere, end hidtil frygtet, da beløbet er fire gange højere end det, den tyske konkurrencestyrelse i sin tid forlangte. En bøde, som Carlsberg valgte at appellere.



Det skriver Finans.



Forklaringen på det højere bødekrav er, at nyere tysk retspraksis beregner en højere bøde end den fremgangsmåde, som konkurrencemyndighederne har benyttet. Det har betydet, at de virksomheder, som den senere tid har tabt deres appelsager, har måttet betale markant større beløb. Anklageren i sagen påpeger samtidig, at kartelsamarbejdet stod på i fire år og ikke to år, som hidtil antaget.



"Det undrer mig, at Carlsberg gik videre med sagen, nu når de er et børsnoteret selskab. Man bliver nødt til at være et meget modigt selskab for at gå derud," vurderer Johann Brück, advokat i konkurrenceret hos det tyske advokatfirma Hermanns Wagner Brück, over for Finans.



Sagen stammer fra 2014, hvor 11 bryggerier sammen med en række individuelle personer blev anklaget for ulovlige prisaftaler på det tyske marked. Alle valgte at betale bøderne, på nær Carlsberg og bryggeriet Radeberger, men netop Radeberger har siden valgt at trække sin appel tilbage på grund af risikoen for en højere bøde.



Carlsberg har ikke ønsket at kommentere sagen over for Finans. Koncernen mener, den er uskyldig og har ikke i sine regnskaber afsat penge til en eventuel bøde.



/ritzau/FINANS