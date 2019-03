Ford er klar til at investere kæmpebeløb i USA

Ford planlægger at bruge omkring 900 mio. dollar og hyre 900 medarbejdere til at fremstille elektriske og selvkørende køretøjer på sin fabrik i delstaten Michigan.



Samtidig flytter den amerikanske bilfabrikant produktionen af en af sine mindre varevogne til Mexico fra Europa. Det rapporterer Bloomberg News.



Investeringen sker som et led i en større ændring af hele Ford-forretningen, der har kæmpet med salget af traditionelle biler og sidste år måtte se sit nettooverskud falde med mere end 50 pct. sammenlignet med året før.



For at vende skuden satser Ford mere på nye former for køretøjer - eksempelvis elektriske og selvkørende biler - ligesom der siges farvel til flere tusinde ansatte, og fabrikker i underskudsgivende oversøiske markeder lukkes.



/ritzau/FINANS