Novo søger om registrering af oral Semaglutid i USA

Opdateret



Novo Nordisk har indsendt registreringsansøgning til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende oral Semaglutid, en ny GLP-1-tablet til dosering én gang dagligt i behandling af type 2-diabetes.



Det oplyser medicinalselskabet i en meddelelse til den danske fondsbørs onsdag eftermiddag.



Ansøgningen kommer langtfra uventet, da Novo Nordisk i forbindelse med offentliggørelsen af 2018-regnskabet meddelte, at selskabet ventede at indsende en ansøgning til sundhedsmyndighederne mod slutningen af første kvartal 2019.



I samme forbindelse fortalte Novo Nordisk, at det har besluttet sig for at benytte en såkaldt "priority review voucher", som kan fremskynde processen omkring behandlingen af registreringsansøgningen.



Voucheren giver mulighed for at sænke FDA's behandlingstid fra ti måneder til omkring seks måneder.



"Resultaterne fra det omfattende fase 3a-program Pioneer med oral Semaglutid er særdeles opmuntrende for mennesker med type 2-diabetes, og vi er nu tæt på at indsende registreringsansøgning til FDA for oral Semaglutid," sagde Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør hos Novo Nordisk, i sammenhæng med årsregnskabet.



Novo Nordisk har allerede den injicérbare version af Semaglutid på markedet under navnet Ozempic. Den er til dosering én gang ugentligt og er tiltænkt rollen som afløser for selskabets øjeblikkelige bedst sælgende enkeltprodukt, Victoza, der er til dosering én gang dagligt.



I fjerde kvartal sidste år solgte Victoza for 6500 mio. kr., samtidig med at Ozempic omsatte for 992 mio. kr.



/ritzau/FINANS