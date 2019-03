Tysk bilaktie falder efter advarsler om markant tilbagegang i indtjeningen

Aktien i den tyske bilproducent BMW falder med 5,1 pct. onsdag formiddag. Det sker, efter bilfabrikanten er kommet med udmeldinger om indtjeningen i 2019, hvor selskabet venter markant tilbagegang i forhold til 2018.



Tilbagegangen skyldes ifølge BMW internationale handelskonflikter, øgede produktionsomkostninger og de nye emissionsmål. Det skriver Bloomberg News.



Bilproducenten venter, at resultatet før skat i 2019 vil falde med mindst 10 pct. Samtidig advarer selskabet om, at forventningerne kan falde yderligere, hvis tingene forværres. I 2018 faldt resultatet før skat med 7,9 pct. til 9,82 mia. euro.



Samtidig lancerer selskabet en stor spareplan, som skal spare virksomheden for 12 mia. euro frem mod 2022. Det er blandt andet for at komme igennem den omkostningstunge transformation til elbiler og selvkørende biler.



Herudover ligger brexit og lurer i baggrunden, alt imens handelskrig og ekstra told på biler, som er produceret på fabrikken i amerikanske South Carolina, også vejer tungt nedad.



/ritzau/FINANS