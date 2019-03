Bayer-aktien dykker med 11 pct efter retssag

Den tyske kemi- og medicinalvirksomhed Bayer falder fra morgenstunden med op til 11 pct. på børsen i Frankfurt, efter at selskabet har tabt første slag i en retssag, hvor dets ukrudtsmiddel Roundup anklages for at være kræftfremkaldende.



Det skriver Bloomberg News.



Analytikere kalder nyheden for "et kæmpe slag" for Bayer og venter, at Bayer-aktien måske falder til et niveau omkring 60 euro på kort sigt. Cirka klokken 09.15 falder Bayer-aktien 11,3 pct. til 61,86 euro.



/ritzau/FINANS