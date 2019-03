Analytiker: Darzalex-salg i god underliggende udvikling i februar

Genmabs amerikanske salg af kræftmidlet Darzalex viste underliggende en god udvikling i februar.



Det bemærker senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank, efter at data fra det amerikanske analysehus Symphony Health Solutions har vist, at Darzalex har solgt for 126,8 mio. dollar i USA i februar mod 131,3 mio. dollar i januar.



Salget i februar er noget bedre end Sydbanks estimat, som ventede et salg for 122,3 mio. dollar.



"Vi bemærker i forbindelse med salget i februar i forhold til januar, at der er to "klinikdage" (arbejdsdage, red.) færre i februar i forhold til i januar. Korrigeret for de færre klinikdage viser Darzalez en underliggende fremgang på 7 pct. i februar i forhold til januar, hvilket vi anser som stærkt."



"Fremgangen er efter vores vurdering en konsekvens af fortsat markedspenetration - specielt i 2. linjebehandling - i USA," skriver Søren Løntoft Hansen i en kommentar.



Han tilføjer, at Genmab-investorerne ikke bør dvæle for meget ved udviklingen i den enkelte måned, men i stedet bruge dataene fra Symphony Health Solutions som en markør for en tendens.



Den seneste måneds salgstal ændrer heller ikke ved Sydbank-analytikerens forventninger til Darzalex-salget for i år, hvor der fortsat ventes et globalt markedssalg på 3010 mio. dollar.



"Vi ser et salg i USA på 1725 mio. dollar, som afspejler en solid underliggende vækst som en konsekvens af fortsat markedspenetration i USA."



"Hertil kommer, at Janssen i sidste uge annoncerede, at selskabet har indsendt registreringsansøgning for Darzalex i nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft baseret på Maia-data igennem FDA's RTOR-behandling (projekt, hvor godkendelsestid forkortes, red.). Dermed kan Darzalex være ganske få uger fra en potentiel godkendelse," skriver han.



/ritzau/FINANS