Mærsk: Sælger resterende Total-aktier for knap 6,6 mia. kr.

A.P. Møller-Mærsk meddelte tirsdag, at de havde solgt alle de aktier i franske Total, selskabet fik i bytte for olieforretningen Maersk Oil.



Prisen for A.P. Møller-Mærsks resterende 17,3 mio. aktier i franske Total lyder på 884 mio. euro - svarende til knap 6,6 mia. kr.



Det oplyser Mærsk i en pressemeddelelse onsdag.



De over 17 mio. aktier sælges til institutionelle investorer ved en såkaldt accelereret book-building proces.



Mærsk-gruppen modtog i alt 97,5 mio. aktier i Total i forbindelse med salget af olieforretningen, der gik igennem i starten af 2018.



Og siden har Mærsk solgt ud af aktierne.



Total-aktierne kostede omkring 42,50 euro stykket, da salget af Maersk Oil blev annonceret i august 2017. Da handlen blev gennemført i marts 2018, var Total steget godt 9 pct. til en kurs på 46,20 euro.



Tirsdag kostede en aktie i Total 51,54 euro.



Mærsk har fået 51,18 euro per aktie, fremgår det af meddelelsen.



/ritzau/FINANS