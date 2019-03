Forbrugerombudsmanden politianmelder kviklånsselskaber: Magnus Kjøller har millioner på spil

Forbrugerombudsmanden har i en gennemgang af en række selskaber, der udbyder forbrugslån, politianmeldt seks af dem for vildledende markedsføring.Det drejer sig om virksomhederne 4finance Aps, Capitolia Aps, Creamfinance Denmark Aps, Gokredit Aps, Finans 247 Aps og Ferratum Denmark Aps.Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse onsdag morgen."Vi kan se, at nogle selskaber giver forbrugerne afdragsfrie lån på ubestemt tid uden at have vurderet, om forbrugerne har råd til at afdrage. Det er en klar overtrædelse af kreditaftaleloven. Forbrugere, der ikke har råd til at afdrage, risikerer at skulle betale meget høje renter i det uendelige på et sådan forbrugslån," udtaler forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og tilføjer, at de politianmeldte selskaber desuden har vildledt forbrugerne ved at give urigtige oplysninger om lånet.Flere af virksomhederne er kontrolleret af udenlandske ejere, men bag navnet Finans 247 gemmer sig flere kendte erhvervsfolk.I efteråret 2017 betalte Dubai-velhaveren Magnus Kjøller mellem 10 og 15 mio. kr. for 20 pct. af kviklånsselskabet, der driver siderne Minifinans.dk og Kassekreditten.dk.Han blev på få år styrtende rig på at opbygge Pointshop, i dag kendt som Pointworld, men undervejs fik han flere gange Forbrugerombudsmanden og det kritiske forbrugerprogram Kontant på nakken. I 2014 blev selskabet, der var ejet af Magnus Kjøller, dømt for vildledende markedsføring i landsretten.En anden af aktionærerne i Finans 247 er den tidligere mangeårige SEB-direktør Peter Kubicki. Han sidder også i bestyrelsen i det nu politianmeldte selskab.Tre selskaber af de i alt ni, som Forbrugerombudsmanden har undersøgt, er gået fri. Det drejer sig bl.a. om 3C Retail, som er selskabet bag L'easy, ejet af milliardæren Niels Thorborg.Det gælder også Repay Finance, som er ejet af Acea Capital, der var den største aktionær i hvidvaskanklagede Københavns Andelskasse, indtil Finansiel Stabilitet tvang ejerne ud sidste år.Børsen forsøger at få en kommentar fra Finans 247 og aktionærerne Magnus Kjøller og Peter Kubicki.