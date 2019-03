Disney lukker gigahandel med medieimperiet Fox

Den amerikanske underholdningsgigant The Walt Disney Company gennemfører købet af store dele af den australske mediemogul Rupert Murdochs 21st Century Fox.



Der er tale om en handel for 71 milliarder dollar. Det svarer til omkring 466 milliarder kroner.



21st Century Fox er den del af medieimperiet Fox, der har at gøre med film og tv-udsendelser, der ikke indeholder nyheder.



Under sig har selskabet blandt andet 20th Century Fox, der er Fox' filmselskab, og Fox Entertainment Group, som står for forskellige underholdningsprogrammer til tv.



Dermed køber Disney selskabet bag populære film og tv-serier som The Simpsons og X-Men. 20th Century Fox har desuden rettighederne til de originale Star Wars-film fra 1977, 1980 og 1983.



I 2017 begyndte Disney en budgetkrig med Comcast om Fox' underholdningsvirksomheder. Sidste år løb Disney med sejren i kampen om at lande handlen, mens overtagelsen endeligt træder i kraft nu.



Opkøbet ventes at forandre det amerikanske medielandskab, ligesom den ventes at styrke Disney i konkurrencen mod giganterne Netflix og Amazon.



Fox News, selve tv-kanalen Fox og det meste af Fox Sports er ikke omfattet af handlen med Disney.



Handlen træder i kraft forud for lanceringen af Disneys streamingtjeneste Disney Plus, som ventes at blive lanceret senere i 2019.



Med opkøbet af 21st Century Fox forbedrer Disney sin mulighed for at styre sine film og tv-serier fra start til slut i processen.



Det gælder lige fra skabelsen af programmerne til distributionen af dem på tv-kanaler, i biografer og på streamingtjenester.



Derudover giver købet Disney mulighed for at genforene Marvels X-Men og Avengers i fremtidige film.



The Walt Disney Company blev startet af brødreparret Walt og Roy Disney i 1923.



/ritzau/AP