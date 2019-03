Dansk musik vinder frem på streamingtjenesterne

Relateret indhold Artikler

Selv om der er millioner af udenlandske numre at vælge mellem på streamingtjenesterne, er det i stigende grad musik fra hjemlige kunstnere, som danskerne lytter til.



Kunstnere som Gilli, Kesi, Lukas Graham, Node og Rasmus Seebach var sidste år blandt de ti mest lyttede på streamingtjenester som Spotify, YouSee Musik og Apple.



Samlet udgjorde dansk musik 34,9 pct. af markedet i 2018, hvilket er en fremgang fra 31,9 pct. i 2017. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation, IFPI.



Lasse Lindholm, der kommunikationsdirektør for IFPI, kalder udviklingen meget positiv.



"Dansk musik står virkelig stærkt i markedet. Man skal huske, at streamingtjenester er kendetegnet ved, at du har adgang til over 30 mio. numre."



"Derfor er det virkeligt stærkt, når dansk musik kan have den markedsandel."



"Det vidner om danske forbrugeres kærlighed til dansk musik, og det vidner om danske musikeres evne til at skabe musik af høj kvalitet," siger Lasse Lindholm.



Samlet lød omsætningen på det danske musikmarked på 582 mio. kroner i 2018.



Det er en stigning på 34 mio. kroner fra året før, og over 90 pct. af indtægterne kommer digitalt.



Det er efterhånden flere år siden, at streaming overhalede cd'er.



Salget af cd'er lød sidste år på 21 mio. kroner og er for første gang blevet overhalet af vinylplader, der solgte for 28 mio. kroner. De to plader udgør knap ti procent af musikselskabernes omsætning.



"Danskerne har virkelig taget streaming til sig, men samtidig ser vi en opblomstring af vinylplader, som jo er det her store og smukke, men også lidt besværlige fysiske format."



"Det gør til gengæld, at download af musik og salget af cd'er, der jo ellers fyldte det meste omkring årtusindskiftet, er voldsomt faldende," siger Lasse Lindholm.



/ritzau/