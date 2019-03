Dansk Sky-chef: Vi kunne vælge og vrage mellem købstilbud

Relateret indhold Artikler

Udadtil har der været tvivl om cykelholdet Team Skys overlevelse, siden medievirksomheden bag holdet i december meddelte, at den senest ved udgangen af 2019 ville stoppe som sponsor for det stærke mandskab.



Men på de indre linjer nåede panikken aldrig at brede sig, fortæller holdets tekniske chef, Carsten Jeppesen.



Mange ønskede nemlig at drive storholdet videre, og tirsdag kunne man offentliggøre, at kemikalievirksomheden Ineos overtager sponsoratet af Chris Froome, Geraint Thomas og de øvrige Sky-ryttere allerede 1. maj i år.



"Vi havde så mange tilbud, at vi måtte vælge, så vi har været fortrøstningsfulde hele vejen igennem."



"Det er dejligt at kunne melde det ud så tidligt, så rytterne og personalet ikke bliver nervøse for fremtiden," siger Carsten Jeppesen til TV2 Sport.



Sky-sponsoratet har i de senere år været cykelsportens største, og foreløbig har Ineos med rigmanden Sir Jim Ratcliffe i spidsen været villig til at fortsætte på samme blus.



"Vi havde regnet med, at det nye sponsorat skulle være fra januar 2020, men Jim var klar til at overtage så hurtigt som muligt. Sponsoratet kommer ikke til at ændre noget i 2019," siger Carsten Jeppesen.



Aftalen med den nye sponsor betyder, at holdet for første gang kører under navnet Team Ineos i Tour of Yorkshire, der begynder 2. maj.



/ritzau/