Levis-notering tegner til succes

Den igangværende børsnotering af cowboybukser-koncernen Levi Strauss & Co, eller bare Levis, tegner tilsyneladende til at blive en succes.



I al fald rapporterer Bloomberg News om, at købsordrerne hos investeringsbankerne, der håndterer salget af aktier, ligger over det oprindeligt indikerede udbudsniveau - uden dog at sætte tal på buddenes størrelser.



Levis har udbudt sine aktier til en kurs i intervallet 14 til 16 dollar stykket, og det vil betyde, at selskabet vil rejse omkring 675 mio. dollar i ny kapital. Hovedparten af aktierne i selskabet er ikke sat til salg i forbindelse med børsnoteringen, men af de godt 37 mio. aktier, som sælges, er næsten 10 mio. af dem nye.



Aktiesalget ventes gennemført onsdag aften efter markedets lukning.



/ritzau/FINANS