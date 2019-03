Google laver streamingtjeneste til computerspil

Snart vil computerspillets pendant til Netflix være en realitet.



Google har annonceret tirsdag, at virksomheden er på vej med en streamingtjeneste til computerspil.



Tjenesten får navnet Stadia og vil gøre det muligt at spille spil direkte fra browseren uden at skulle hente indhold ned på brugernes enheder.



Det vil sige, at med et enkelt klik kan du få lov til at streame et utal af computerspil uden at have cd'en derhjemme eller hentet det ned.



Google vil med tiden gøre tjenesten tilgængelig på alle typer skærme, herunder tv, smartphones og computere.



Annonceringen af Stadia skete i forbindelse med spilmessen GCD i San Francisco, hvor Google håber på at få spiludviklere med på idéen.



Googles direktør Sundar Pichai indledte præsentationen ved at sige, at visionen er at bringe spil ud til alle spillere på tværs af landegrænser.



Han mener, at det er muligt, fordi Google har datacentre placeret i mange regioner verden over.



Tjenesten lanceres senere på året i USA, Canada, Storbritannien og Europa. De nærmere detaljer afsløres på et senere tidspunkt.



/ritzau/