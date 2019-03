William Demant får godkendt navneændring på generalforsamling

Høreapparatkoncernen William Demant Holding har fået aktionærernes accept til at skifte navn til blot Demant.



Det er blevet vedtaget på koncernens generalforsamling tirsdag.



- Vi er glade for aktionærernes opbakning til navneændringen til Demant. Det nye navn og brand følger virksomhedens strategi om at positionere Demant som branchens førende koncern inden for høresundhed med det formål at skabe livsforandrende forskelle gennem udbredelse af høresundhed, sagde Niels B. Christiansen, bestyrelsesformand for Demant, efter generalforsamlingen ifølge en meddelelse.



/ritzau/FINANS