Mærsk sælger de resterende aktier i franske Total

A.P. Møller-Mærsk sælger alle de aktier i franske Total, selskabet fik i bytte for olieforretningen Maersk Oil. Det oplyser Mærsk i en pressemeddelelse tirsdag. De over 17 mio. aktier sælges til institutionelle investorer ved en såkaldt accelereret book-building proces. Mærsk-gruppen modtog i alt 97,5 mio. aktier i Total i forbindelse med salget af olieforretningen, der gik igennem i starten af 2018. Og siden har Mærsk solgt ud af aktierne. Total-aktierne kostede omkring 42,50 euro stykket, da salget af Maersk Oil blev annonceret i august 2017. Da handlen blev gennemført i marts 2018, var Total steget godt 9 pct. til en kurs på 46,20 euro. Tirsdag kostede en aktie i Total 51,54 euro. /ritzau/FINANS

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.