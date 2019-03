Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff har indgået en kontrakt med konsortiet Lighthouse United om opførslen af byggeprojektet Lighthouse, der med sine 142 meter bliver Danmarks højeste bygning. Kontrakten har ifølge Per Aarsleff en værdi af omkring 1,2 mia. kr. Kontrakten ændrer ikke ved virksomhedens forventninger til regnskabsåret 2018/19. /ritzau/FINANS

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.