Mascot-ejer skovler penge ind på arbejdstøj: 545 mio. kr. på bundlinjen på syv år

Eksklusivt for kunder

Adm. direktør Michael Grosbøl fortsætter med nærmest at skovle penge ind på sin og familiens virksomhed, Mascot International A/S, der er den mest succesrige af de danske arbejdstøjfabrikanter.



Omsætningen steg i fjor med 12 pct. til lige under 1 mia....