Hackere krævede løsepenge af Norsk Hydro

Den norske tv-kanal NRK rapporterer, at hackere krævede løsepenge af norske Hydro efter et målrettet angreb på selskabets brugerdatabase.



Hydro er en af verdens største aluminiumproducenter.



Den norske myndighed for cybersikkerhed, Norcert, har samtidig udsendt en advarsel til en række af Hydros samarbejdspartnere om angrebet.



Ifølge oplysningerne er der ved hackerangrebet anvendt en virus, som hedder "Lockergoga", som gør alt indhold på de angrebne computere utilgængeligt.



Myndigheden for cybersikkerhed opfordrer andre til at melde ind, hvis andre virksomheder har oplevet tilsvarende hændelser.



Det er et ransomware-angreb, som virksomheden angiveligt er blevet udsat for.



Ransomware åbner en dør til offerets data eller gør systemer utilgængelige, og bagmændene kræver en løsesum for at gøre disse tilgængelige igen.



Hydro, der har 36.000 ansatte i 40 lande, har endnu ikke kommenteret hændelsen, men holder pressekonference klokken 15.



/ritzau/NTB