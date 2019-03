Boeing efterforskes og topchef taler om flystyrt

Statsefterforskere og lovgivere stiller begge det samme spørgsmål om Boeings 737 MAX Jet: Har amerikanske sikkerhedsmyndigheder overholdt ingeniør- og designkrav ved godkendelsen af en mistænkelig motorstop-funktion?Det skriver The Wall Street Journal.Efter to fatale flystyrt inden for fem måneder, vil embedsmænd fra justits- og transportministeriet undersøge, hvordan Boeing udviklede flyet. I transportministeriet efterforskes det også, om de amerikanske luftfartsmyndigheder FAA (Federal Aviation Administration) har skudt genveje, som kunne bringe sikkerheden i fare, siger kilder bekendt med sagen.Boeing var ivrig efter at færdiggøre certifikations- og designprocessen så hurtigt som muligt ifølge personerne, som var involveret.Næste måned vil parlamentet og et senatsudvalg sætte FAA's ledelse i hver deres forhør med fokus på det system, der skulle forebygge motorstop. Funktionen var skabt til 737 MAX, men ikke fremhævet i pilotmanualerne eller træningen ifølge Wall Street Journal.Boeings topchef, Dennis A. Muilenburg, har efter mere end en uge med tæt på stilhed for første gang udtalt sig offentligt om Ethiopian Airlines-flystyrtet.- Vores hjerter er tunge, og vi vil fortsat sende vores dybeste sympati til passagerernes og besætningens nærmeste, sagde Boeings topchef ifølge The New York Times./ritzau/FINANS