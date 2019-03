TDC fravælger Huawei: Laver 5G-netværk med Ericsson

Teleselskabet TDC har valgt at udrulle sit 5G-netværk i samarbejde med svenskbaserede Ericsson. Det oplyser TDC i en pressemeddelelse.



Dermed bliver kinesiske Huawei valgt fra.



Det lå ellers længe i kortene, at Huawei ville få en rolle i TDC's 5G-netværk. Tilbage i 2013 var det nemlig Ericsson, som TDC skrottede til fordel for en seksårig kontrakt med Huawei.



Huawei er i flere lande mistænkt for at videregive oplysninger til den kinesiske stat. I USA og Storbritannien er Huawei blevet nægtet at være leverandører til internetforbindelser.



Herhjemme har Banedanmark annulleret en kontrakt om netværksudstyr fra netop Huawei, og i januar blev forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kaldt i samråd, fordi flere af Folketingets partier mente, at Danmark måske skulle fjerne Huawei fra 5G-projektet.



På samrådet slog forsvarsministeren fast, at det kunne blive både vanskeligt og dyrt at pålægge TDC at finde en anden samarbejdspartner end Huawei.



Men det lykkedes altså for TDC.



I sin pressemeddelelse oplyser TDC, at selskabet vil kunne tilbyde 5G-netværk i hele Danmark med udgangen af 2020.



Direktør Allison Kirkby lægger ikke skjul på, at der har været flere om buddet, da TDC skulle vælge partner til sit 5G-netværk.



- I det forløbne år har TDC forhandlet med adskillige leverandører om den forestående udrulning af 5G, siger hun i pressemeddelelsen.



Hun udtrykker dog glæde over at have valgt Ericsson, og "dermed indlede et nyt og spændende kapitel med trådløse forbindelser for Danmark og Skandinavien".



Hos SF mener man, at aftalen mellem TDC og Ericsson er en god løsning for Danmark.



- I SF er vi rigtig glade for den løsning, som TDC har indgået med Ericsson. Vi ønskede ikke Huawei inde i hjertekulen af dansk 5G net, da virksomheden er bundet af kinesisk lovgivning til at samarbejde med Kina's efterretningstjeneste, udtaler partiets finans- og IT-ordfører Lisbeth Bech Poulsen.



- At det bliver en skandinavisk løsning er rigtig godt, og vi er glade for, at det er Ericsson, der vandt buddet.



Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der tidligere har udtalt bekymring i forbindelse med anklagerne mod Huawei, er også tilfreds med det nye samarbejde.



- Jeg er glad for, at TDC nu har fundet en leverandør til deres kommende 5G-netværk, så der kan komme gang i udrulningen af 5G i Danmark, udtaler han i en pressemeddelelse.



Det nye 5G-netværk kommer blandt andet til at give mobile datahastigheder, der er op til 100 gange hurtigere end 4G-netværket.



