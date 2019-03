Relateret indhold Tilføj søgeagent Wall Street Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

Amerikanske Revlon, som producerer hudpleje- og skønhedsprodukter, synker kraftigt i eftermarkedet mandag efter offentliggørelsen af selskabets regnskab for fjerde kvartal, som skuffede med et underskud, og efter selskabet har oplyst, at det først forsinket vil indsende sit fulde årsregnskab til de amerikanske børsmyndigheder.



Aktien falder med op mod 17 pct.



Omkring den udskudte rapportering til myndighederne fortalte Revlon, at selskabet har konstateret "substantielle svagheder" i de interne kontrolprocedurer i den finansielle rapportering, især forbundet med et nyt "enterprise resource planning" system i USA.



Selv om Revlon ikke forventer, at der vil ske forandringer i regnskabstallene, tager investorerne sorgerne på forskud og sender aktien kraftigt i minus. Revlon lover, at den endelige rapportering vil ske ved udløb af deadline den 29. marts.



Revlon rapporterede samtidig om en omsætning på 742 mio. dollar i fjerde kvartal, et fald på knap 6 pct. på årsbasis, mod ventede 749 mio. dollar, mens det justerede nettoresultat landede på minus 86 cent per aktie mod konsensus om et overskud på 15 cent, ifølge Bloomberg News. Driftsresultatet, målt på EBITDA, blev på 125 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 125 mio. dollar.



Trods den skuffende udvikling fremhæver selskabet selv fremgang inden for e-handel, på det kinesiske marked, i salget i lufthavne og særligt i mærket Elizabeth Arden, men omsætningen blev ramt af udløb af flere licensaftaler.



/ritzau/FINANS