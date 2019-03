På en nylig researchtur til Japan begik Børsens korrespondent en af de dummeste begynderfejl i bogen: At møde op til interviews uden visitkort. I Japan er visitkortet meget mere end standardudvekslingen af kontaktoplysninger. Det er et symbol på gensidig...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.