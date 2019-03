Novo Nordisk er muligvis allerede videre i teksten efter mandagens forlig med Teva, for selskabets salgsmaskine har primært ét fokus i øjeblikket, og det er diabetesmidlet Ozempic, der afløser topsællerten i samme kategori Victoza. Derfor har viljen til...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.