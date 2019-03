Uber-konkurrent børsnoteres

Relateret indhold Aktieordbog

Den amerikanske samkørselstjeneste Lyft har søgt om optagelse Nasdaq-børsen i New York, og mandag har selskabet offentliggjort detaljer om noteringen.



Det skriver Bloomberg News.



Selskabet vil udbyde 30,77 mio. aktier til mellem 62 og 68 dollar. Det vil give selskabet et provenu på op til 2,1 mia. dollar og værdisætte hele selskabet til op mod 18,5 mia. dollar.



Der er tale om den største teknologi-emission siden Snap gik på børsen i USA for to år siden.



Senest Lyft rejste kapital var i juni sidste år, hvor koncernen fik en indsprøjtning på 600 mio. dollar. Den kapitaludvidelse prissatte koncernen til 15,1 mia. dollar.



Lyft, som er lillebror på det amerikanske marked for samkørselstjenester efter Uber, har hyret JPMorgan Chase, Credit Suisse og Jefferies Financial Group til at rådgive sig i forbindelse med børsnoteringen.



Uber venter at blive børsnoteret til april.



/ritzau/FINANS