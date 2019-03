Flykonkurs kostede millioner for Billund Lufthavn

Selv om antallet af passagerer aldrig har været højere, måtte Billund Lufthavn se overskuddet falde en anelse i 2018.



Det hænger sammen med konkursen i det islandske flyselskab Primera Air, der drejede nøglen om i oktober, hvilket gav lufthavnen et tab.



Billund Lufthavn kom ud af 2018 med et overskud på 61,1 millioner kroner. Det er 2,1 millioner kroner lavere end året før.



Det viser lufthavnens årsregnskab, der er offentliggjort mandag.



Administrerende direktør Jan Hessellund fortæller, at resultatet er lidt lavere end budgetteret og henviser til Primera Air-konkursen.



Han glæder sig over, at der har været fremgang i antallet af passagerer.



Samlet rejste omkring 3,51 millioner passagerer via lufthavnen i 2018, hvilket er 131.000 flere end året før.



Omsætningen steg med 7,2 procent til 828,7 millioner kroner.



Lufthavnen er i gang med at udvide, og målet er, at den på sigt skal kunne rumme syv millioner passagerer.



- Billund Lufthavn har i en lang årrække oplevet uafbrudt vækst i passagertallet, og intet tyder på, at det stagnerer.



- Tværtimod er vi gået ind i 2019 med udsigt til foreløbig 14 rutenyheder i år. Nu skal vi sikre, at vi fortsat har den fornødne kapacitet i alle områder af lufthavnen - også i årene frem, siger Jan Hessellund i en pressemeddelelse.



Han fortæller, at en tilbygning til passagerterminalen bliver taget i brug i efteråret. Desuden skal ankomsthallen moderniseres.



Regeringen og Dansk Folkeparti blev i sidste uge enige om en stor trafikaftale, der indeholder en ny togbane mellem Vejle og Billund til 926 millioner kroner.



Projektet bliver sat i gang i 2023, og Jan Hessellund kalder det afgørende, at det bliver lettere at komme til og fra lufthavnen - herunder via tog.



Billund Lufthavn er ejet af otte kommuner. Vejle Kommune er den største aktionærer.



/ritzau/