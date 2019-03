Trævirksomheden DLH er efterhånden kommet rigtig langt med sin turnaround, efter at selskabet i flere år var ved at afvikle sig selv helt.



Sidste år leverede selskabet sine bedste resultater siden 2007, og dermed er genopretningen af forretningen nået så langt, at det giver mening at genoverveje strategien for fremtiden - herunder om en børsnotering er den rigtige løsning.



- Processen har blandt andet til formål at afdække, om den nuværende struktur med en børsnotering indeholdende et stort ikke aktiveret skatteaktiv samt en lønsom drift er den optimale struktur for de nuværende aktionærer, skriver DLH i en meddelelse.



Oaklins Denmark er blevet valgt som rådgiver for DLH i processen.



- Med levering af dagens historisk flotte resultat er timingen rigtig, i forhold til at DLH skal tage det næste skridt på sin værdiskabende rejse og udvikling, og derfor ønsker bestyrelsen at undersøge alle værdiskabende muligheder i forhold til at optimere de værdier, som det børsnoterede selskab besidder, hvorfor en strategisk review-proces påbegyndes nu, siger Michael Hove, der er bestyrelsesformand hos DLH, i meddelelsen.



I 2018 omsatte selskabet for 334 mio. kr. mod 313 mio. kr. i 2017, og driftsresultatet før renter og skat (EBIT) steg til 7 mio. kr. fra 1 mio. kr. året før. For 2019 ventes resultaterne at udvikle sig stort set fladt, fremgår det af mandagens årsregnskab.



/ritzau/FINANS