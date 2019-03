Jesper Duus stopper som sportschef i dansk ishockey. Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) på sin hjemmeside.



- Sportschef Jesper Duus har efter eget ønske valgt at opsige sin stilling som sportschef hos DIU per 30. april 2019, da han ikke kunne se sig selv i DIU fremadrettet, skriver unionen.



I slutningen af 2016 blev Jesper Duus ansat som sportschef, og nu ophører samarbejdet efter næsten to og et halvt år.



DIU er begyndt at lede efter en løsning på posten som sportschef både i forhold til det kommende VM i Slovakiet og på længere sigt.



/ritzau/