Novo indgår forlig med Teva i Victoza-sag

Opdateret kl. 13:01 - Den danske medicinalgigant Novo Nordisk indgår et forlig med israelske Teva i en sag om diabetesmidlet Victoza.



Forliget betyder, at Teva, med danske Kåre Schultz i spidsen, kan lancere en Victoza-kopi 22. december 2023, som selskabet har licens til.



Under visse særlige omstændigheder er der dog også mulighed for, at den generiske version kan ramme markedet allerede 22. marts samme år, fremgår det af en pressemeddelelse fra Novo Nordisk.



Hvis Novo Nordisk bliver tildelt en seks måneder lang forlængelse til Victoza-versionen til børn, bliver de ovennævnte deadlines rykket med de seks måneder, oplyser Novo Nordisk.



"Dette forlig afspejler den omfattende amerikanske patentportefølje for liraglutid. Novo Nordisk vil fortsætte med at forsvare vores brede intellektuelle portefølje for innovative stoffer mod udfordringer," udtaler Jesper Brandgaard, vicedirektør og chef for Biopharm og juridiske anliggender hos Novo Nordisk i meddelelsen.



En langstrakt affære



Helt tilbage i 2017 anlagde Novo Nordisk sag an mod Teva, da de vurderede, at Teva krænkede i alt fem patenter på guldmidlet Victoza.



En krænkelse, man i Novo blev opmærksom på, da Teva i januar 2017 meddelte Novo Nordisk, at det israelske medicinalfirma havde indsendt en registreringsansøgning i USA for en efterligning af Victoza.



Det skete med henblik på at opnå godkendelse til at begynde kommerciel fremstilling og salg af Victoza før udløbet på fem af i alt ni patenter på Victoza. De fem patenter udløber fra januar 2021 til september 2032.



Novo Nordisk og Teva-aktien rører minimalt på sig. Novo Nordisk ligger mandag i kurs 335,4 efter en stigning fra fredagens lukkekurs på 0,13 pct., mens Teva oplever en stigning på 0,24 pct. til kurs 16,51.