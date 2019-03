Sydbank spår nyt underskud for Bavarian i 2019 - men overskud i 2020

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sydbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Sydbank

Bavarians årsregnskab torsdag vil formentlig afsløre, at også 2019 ender med underskud. Det fremgår af en optakt til regnskabet fra Sydbank, der estimerer et driftsunderskud på 307 mio. kr. i år mod et estimeret minus på 383 mio. kr. i 2018.



Ligesom det har været tilfældet de seneste år vil Bavarians primære indtægtskilde være koppevaccinen, Imvamune.



"Vi venter, at Bavarian kan indtægtsføre de resterende 50 mio. dollar fra den indledende kontrakt med den amerikanske regering i forbindelse med produktion og oplagring af frysetørret Imvamune. Hertil kommer 20 mio. dollar i forbindelse med kvalificeringen af fyldelinjen for frysetørret Imvamune," skriver analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen i et notat.



Han venter et samlet salg af Imvamune på 452 mio. kr. næste år. Dertil kommer kontraktarbejde på linje med 2018.



"Vi estimerer således en samlet omsætning på 604 mio. kr. og en driftsindtjening på minus 307 mio. kr., skriver Sydbank-analytikeren i sin optakt."



I 2020 venter Sydbank til gengæld, at Bavarian får et overskud på driften på 333 mio. kr. løftet af et salg af den priority review voucher, som ventes at følge med en godkendelse i USA af Bavarians flydende koppevaccine til september.



Sydbank vurderer, at voucheren, som giver mulighed for at reducere behandlingstiden hos den amerikanske lægemiddelstyrelse af et valgfrit lægemiddel til seks måneder fra normalt ti, vil blive solgt for omtrent 600 mio. kr. næste år.



Blandt de væsentlige emner inden regnskabet nævner Søren Løntoft Hansen desuden nyt om Bavarians udviklingsprogram med RSV-vaccinen samt eventuelle kommentarer om fremskridt i jagten på en partner til vaccinen mod luftvejsvirussen.



