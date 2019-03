Nu genåbner Fætter BR efter konkurs og måneders lukning

De seneste måneder har det ikke været muligt at købe lejetøj hos Fætter BR, hvis ejer gik konkurs i slutningen af 2018.



Siden er kæden blev overtaget af Salling Group, og i næste uge åbner de første 5 af de 26 butikker, der er planlagt til at slå dørene op.



Den første åbner på Vimmelskaftet i København mandag 25. marts, og de efterfølgende dage åbner BR på Fisketorvet i København, i Frederiksberg Centret i København, Algade i Aalborg og Bruuns Galleri i Aarhus.



Det oplyser Fætter BR-kædens ejer, Salling Group. Derefter vil der stort set åbne en butik på alle hverdage i de kommende uger.



- Siden vi kunne annoncere køb af BR's varelager og brand, er det gået stærkt. Der sker noget hver eneste dag, og vi glæder os til, at vi har alle åbningsdatoer på plads, siger Fætter BR's chef, Charlotte From, i en pressemeddelelse.



- Vi mærker en stor opbakning til BR fra alle egne af Danmark, og vi glæder os til at få åbnet samtlige butikker, siger hun.



Selv om Salling Group åbner 26 butikker, vil der dog være markant færre butikker end før konkursen, hvor der var 97 Fætter BR-butikker på landsplan.



BR's tidligere ejer, Top-Toy, blev 30. november begæret under rekonstruktion, efter at selskabet havde tabt 149 millioner kroner på driften i det seneste regnskabsår.



Som en del af planen for en rekonstruktion forsøgte ejerne et frasalg, men det lykkedes ikke, og efter et svigtende julesalg gik selskabet konkurs 28. december.



Baggrunden for problemerne i Top-Toy var ifølge selskabet selv øget digitalisering, flere konkurrenter og ændrede legevaner hos børn.



/ritzau/