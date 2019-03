Tydelige ligheder mellem to Boeing-flystyrt vurderer etiopisk transportminister

Forrige søndag styrtede et Boeing 737 Max 8-fly fra Ethiopian Airlines ned kort efter afgang fra lufthavnen i den etiopiske hovedstad Addis Ababa.Nu viser de første foreløbige undersøgelser, at det skæbnesvangre styrt, hvor alle 157 ombord omkom, har "tydelige ligheder" med det indonesiske fly, der tilbage i oktober også styrtede ned.Det fortalte den etiopiske transportminister Dagmawit Moges ifølge BBC til journalister søndag, hvor det også blev slået fast, at der kommer en indledende rapport inden for 30 dage.I begge flystyrt påviste data fra flyene, at flyenes højde svingede markant, da flyene oplevede uregelmæssige stigninger og fald.Boeing-aktien har tabt 12 pct, hvilket giver et fald i markedsværdi på 28 mia. dollar, svarende til godt 184 mia. kr.