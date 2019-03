Medie: Ny software til ulykkesramt Boeing-fly er snart klar

Relateret indhold Artikler

Boeing forventer at frigive opgraderet software til sine 737 MAX-fly inden for en uge til ti dage.



Det oplyser kilder med kendskab til sagen til nyhedsbureauet Reuters.



Den amerikanske flyproducent har arbejdet på en opdatering af softwaren for sine 737 MAX-fly, siden samtlige 189 personer om bord på et fly af den type i oktober omkom i et flystyrt i Indonesien.



Efter endnu en dødsulykke med samme flytype søndag i Etiopien har flere lande eller flyselskaber besluttet at tage fly af den type ud af drift, indtil det er afklaret, om ulykkerne skyldes en fejl ved flyet.



– I lyset af de to ulykker, som begge var med nyligt leverede Boeing 737 MAX-8-fly, og som skete under takeoff-fasen, så har de en vis grad af lighed, meddelte Kinas myndighed for civil luftfart tidligere denne uge, da landets luftfartsselskaber fik besked på at holde alle fly af den type på jorden.



Efter søndagens ulykke i Etiopien, som kostede 157 mennesker livet, meddelte Boeing, at det i løbet af nogle uger vil opgradere softwaren i flyene.



Fredag lød det fra Boeing, at det sætter leveringer af 737 MAX i bero midlertidigt.



Selve produktionen af flyet fortsætter dog.



- Vi fortsætter med at bygge 737 MAX-fly, mens vi vurderer, hvordan situationen, herunder mulige begrænsninger i kapaciteten, vil påvirke vores produktionssystem, siger Boeing-talsmand Chaz Bickers.



737 MAX-flyene er Boeings bedst sælgende type.



/ritzau/Reuters