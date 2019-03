Apple og dets tidligere samarbejdspartner og underleverandør Qualcomm er i totterne på hinanden, fordi Qualcomm beskylder Apple for at bryde flere af chipproducentens patenter.



Fredag har Qualcomm tilsyneladende taget første stik hjem i det spil, da en jury ved en amerikansk domstol fredag har fundet, at Apple har krænket tre af Qualcomms patenter.



Det skriver Bloomberg News.



Domstolen har derfor besluttet, at iPhone-producenten skal betale 31,6 mio. dollar i erstatning til Qualcomm, hvilket matchede det beløb, som chippproducenten havde krævet af Apple.



/ritzau/FINANS