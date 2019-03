Den store bilforhandler Andersen & Martini solgte langt færre biler i 2018 - spår bedre resultat i 2019

Andersen & Martini, der er en af landets største bilforhandlere, måtte konstatere, at salget af nye biler faldt med 30 pct. i 2018 i forhold til året før, og den udvikling skrammede regnskabstallene fra top til bund i det forgangne år.



Bilkoncernen, der bl. a. handler med Opel, Kia og Saab, vurderer dog, at der nu er ryddet op, og derfor er der udsigt til forbedret indtjening i 2019.



Det fremgår af regnskabet for 2018.



Resultatet før skat endte i 2018 på 1,4 mio. kr., hvilket skal sammenlignes med hele 63,0 mio. kr. i 2017, hvor salget af ejendommen i Lyngby bidrog ekstraordinært med en indtægt på 69,1 mio. kr.



For 2019 regner Andersen & Martini med fremgang, og derfor spår selskabet et resultat før skat i intervallet 5 til 10 mio. kr.



/ritzau/FINANS