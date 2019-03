DSV-nestor: Vi er klar til opkøb igen – men vi kommenterer ikke Panalpina

DSV er rustet til atter at opsluge en konkurrent. Sådan lød det kontant fra Kurt Larsen, formand for Danmarks største speditør, på årets generalforsamling på selskabets hovedkontor i Hedehusene. Udmeldingen kommer i en periode, hvor DSV ligger i forhandlinger...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.