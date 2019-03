Skrue fundet i vragdele af nedstyrtet fly: Indikerer at flyvet var sat til at dykke

Et skruelignende apparat er blevet fundet blandt vragdelene af det fly, der i søndags styrtede ned i Etiopien, og det giver efterforskerne en lille idé om, hvad der skete den tragiske dag, skriver Bloomberg News Skruen bruges til at indstille styretøjet, som hæver og sænker flyets næse, og den indikerer, at flyet var konfigureret til at dykke, lyder de foreløbige undersøgelser fra en anonym kilde, der har kendskab til undersøgelsen.Den anonyme kilde fortæller videre til Bloomberg News, at netop dét bevis var med til at få de amerikanske luftfartsmyndigheder til at udstede et flyveforbud mod Boeings 737 Max 8-fly.Dette skyldes, at skruen sammenholdt med satellitbilleder over ruten påviste, at der var ligheder mellem styrtet i Etiopien i søndags og styrtet i Indonesien tilbage i oktober. Ved flystyrtet i Indonesien var der nemlig en sikkerhedsfunktion på flyet, der gentagende gang fik flyet til at dykke grundet en funktionsfejl.Boeing-aktien har tabt 12 pct, hvilket giver et fald i markedsværdi på 28 mia. dollar, svarende til godt 184 mia. kr.