Analyse løfter sløret for mørke skyer over Pandoras salg i Kina og Europa

Modvinde ser ud til fortsat at plage Pandoras smykkesalg på flere vigtige markeder, hvor især e-salget på det vigtige kinesiske marked oplever fald i væksten, og smykkesalget i Europa fortsætter med at være udfordret. Det viser en analyse fra finanshuset...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.