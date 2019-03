General Electric varsler om et "nulstillingsår" med underskud

General Electric (GE) har varslet sine investorer om endnu et år med lavere underskud og pengestrømme fra sine kerneaktiviteter.



Det skriver avisen Wall Street Journal.



Ledende medarbejdere i GE omtalte i et telefonmøde torsdag 2019 som et "nulstillingsår". Ved mødet blev selskabets fremtidsplaner for gælds- og omkostningsnedskæringer også uddybet.



GE-aktien blev belønnet med en stigning på 0,28 dollar per aktie til 10,30 dollar - svarende til 68,05 kr. og en stigning på 2,8 pct. Til sammenligning kostede aktien 7 dollar i december, mens den for to år siden kostede 30 dollar.



Selskabets administrerende direktør, Larry Culp, har hidtil afvist at uddybe selskabets finansielle mål. Sidste uge løftede han dog sløret for, at flere af selskabets aktiviteter ikke vil skabe overskud i pengestrømmene i år.



Larry Culp gentog ved torsdagens telefonmøde, at han venter, at GE's industrielle kerneaktiviteter vil skabe positive pengestrømme i 2020 og frem.



"Jeg har tiltro til, at vores industrielle aktiviteter på længere sigt sammenlagt vil fordoble pengestrømmene sammenlignet med sidste år," sagde Larry Culp ved telefonmødet ifølge Wall Street Journal.



"Men der er stadig meget arbejde, før vi når dertil."



GE venter i 2019 at bruge 2 mia. dollar mere, end koncernen genererer gennem pengestrømmene. De nedtonede forventninger kommer i kølvandet på to svære år, hvor selskabet har oplevet et svigtende overskud med nedskæringer i aktionærernes udbytte til følge.



