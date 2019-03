Boeings skandaleramte 737 Max 8-fly kommer ikke op at flyve i USA, før der er kommet en softwareopdatering. Så klar lyder meldingen fra de amerikanske luftfartsmyndigheder, der spår, at det tager mindst seks uger, før en softwareopdatering vil være...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.