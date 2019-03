Boeing sætter levering af 737 MAX i bero

Relateret indhold Artikler

Boeing indstiller indtil videre leveringen af fly af typen 737 MAX efter søndagens styrt i Etiopien.



Det meddeler en talsmand for den amerikanske flyproducent.



En lang række lande og flyselskaber over det meste af verden har forbudt 737 MAX at gå på vingerne efter ulykken i Etiopien, der kostede 157 mennesker livet.



Det er den anden store dødsulykke med en Boeing 737 MAX 8 i løbet af fem måneder. I oktober styrtede et fly af denne type ned i Indonesien. Her blev alle 189 mennesker om bord dræbt.



Selve produktionen af flyet vil dog fortsætte.



"Vi fortsætter med at bygge 737 MAX-fly, mens vi vurderer, hvordan situationen, herunder mulige begrænsninger i kapaciteten, vil påvirke vores produktionssystem," siger Boeing-talsmand Chaz Bickers.



Boeings fabrik i nærheden af Seattle i det nordvestlige USA fremstiller 52 fly om måneden.



Flyproducenten vil ikke ud med de præcise tal, men 737 MAX-flyene udgør størstedelen af de nye fly, der kommer ud fra fabrikken.



Boeing 737 MAX 8 og 9 må i de fleste lande blive på jorden indtil videre. Det kan tage flere uger, hvis ikke længere, før en ny softwareopdatering er udviklet, afprøvet og installeret, meddelte amerikanske politikere torsdag.



Analytikere vurderer, at hver måned, Boeing må holde flyene på jorden, kan koste flygiganten et sted mellem 1,8 til 2,5 mia. dollar (11,9 til 16,5 mia. kr.) i forsinkede indtægter.



Normen er, at luftfartsselskaberne betaler Boeing for flyene ved levering.



Også luftfartsselskaberne mister penge, fordi de er tvunget til at aflyse nogle af de planlagte afgange, der skulle have været fløjet med de nu suspenderede fly.



Det norske lavprisselskab Norwegian og det tjekkiske Smartwings har begge meddelt, at de overvejer at bede Boeing om kompensation.



/ritzau/Reuters