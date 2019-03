Facebook siger farvel til topdirektører

Relateret indhold Artikler

Direktøren med ansvar for Facebooks produkter Chris Cox har torsdag meddelt sin afgang fra verdens største sociale medie.



Beslutningen kommer i kølvandet på Facebooks nye fokus på krypteret kommunikation via koncernens forskellige beskedtjenester, og her ser chief product officer Cox tilsyneladende ikke sig selv som den rette person til at føre den strategi videre.



"Dette er et stort projekt, og vi har brug for ledere, der er begejstrede for at se denne nye retning ført igennem," lyder det fra Chris Cox i en meddelelse.



Chris Cox har ifølge Bloomberg News arbejdet for Facebook i mere end ti år. I starten havde han ansvaret for nyhedsfeedet på Facebook, men siden hen blev han forfremmet til at få ansvaret for alle koncernens produkter.



Ifølge en blog skrevet af Facebooks stifter Mark Zuckerberg har Chris Cox allerede for flere år siden talt om at søge nye udfordringer, men han valgte i 2016 at blive længere og hjælpe Facebook med at udvikle sine produkter.



"På dette tidspunkt har vi gjort virkelige fremskridt, og vi har en klar plan for vore applikationer," hedder det fra Zuckerberg.



Også Chris Daniels, som i en kortere periode har haft ansvaret for Whatsapp, siden de oprindelige grundlæggere forlod koncernen, har torsdag valgt at kvitte Facebook.



/ritzau/FINANS