Apple stiger for femte dag i træk: Stemningen er helt vendt - kursen løftet næsten 30 pct. siden bunden lige efter nytår

Investorerne har i 2019 taget Apple-aktien til nåde efter sidste års skuffelse og nedjusteringen lige efter nytår. Aktien er sendt gevaldigt i vejret siden den seneste bund, og de sidste fem dage er den tilmed steget hver dag.



Torsdag vandt æblekoncernen frem på New York-børsen med 1,1 pct. til 183,73 dollar, og aktien er siden sidste torsdag steget med 6,5 pct. Den har samtidig lagt næsten 30 pct. til sin værdi siden den seneste bund den 3. januar, efter iPhone-producenten netop havde nedjusteret sine forventninger til det afsluttede julekvartal.



Der er dog stadig omkring 20 pct. op til Apples all-time-high i 232,07 dollar, som blev nået den 3. oktober sidste år, men investorerne har dog i vidt omfang lukket aktien tilbage ind i varmen efter det hurtige fald, som fulgte, på knap 40 pct. på bare tre måneder.



Rygter og skuffelser



Nedturen for Apple startede med forlydender og medieskriblerier om, at lanceringen af de tre nyeste iPhone-modeller ikke var gået godt. Forbrugerne, især dem i Kina, købte ikke tilstrækkeligt med nye modeller, og der var meldinger om prissænkninger for at lokke flere til.



I forbindelse med sit regnskab for fjerde kvartal skuffede Apple så med en svag prognose for salget i det vigtige julekvartal på 89 til 93 mia. dollar. Virkeligheden viste sig dog at skuffe yderligere, da Apple lige efter nytår nedjusterede til en salgsforventning på 84 mia. dollar - med henvisning til en overraskende kraftig opbremsning i Kinas økonomiske vækst.



Der er stadig blandede meninger om udviklingen for salget i Kina. Tidligere på ugen bemærkede både Longbow Research og schweiziske UBS på baggrund af markedsdata, at salget ikke var vendt rundt endnu blandt de kinesiske forbrugere, skrev Bloomberg News. UBS noterede sig et fald på årsbasis på 67 pct. i februar, men bemærkede dog samtidig, at den dårlige udvikling for iPhonen i Kina var indregnet i kursen.



Salgsfremgang



Onsdag noterede Morgan Stanley sig dog den modsatte tendens, at Apples iPhone efter et fald i markedsandelen i fjerde kvartal af 2018 i årets første to måneder på årsbasis oplevede en vækst på baggrund af prisreduktioner i starten af året, hvilket har medført, at detailhandlerne har oplevet salgsfremgang. Investeringsbanken ser det derfor som mere sandsynligt med en positiv overraskelse snarere end en negativ i årets første tre måneder.



Torsdag har Apple så igen fået lidt medvind, da finanshuset Cowen har indledt sin dækning af aktien med en købsanbefaling. Cowen beskriver ganske vist indtjeningen fra iPhonen som en "annuitet", en løbende indtægt uden særlig vækst, for Apple. Analysehuset ser markedet for smartphones som et modent et af slagsen, og fraværet af "revolutionerende" nyskabelse sammenholdt med for høj prissætning har ført til de velkendte problemer for iPhone-salget.



Service kan give vækst



Cowen fremhæver i stedet Apples voksende serviceindtægter som svaret på fremtidens vækstudfordring.



- Vi ser serviceforretningen som et investeringsværdigt langsigtet tema, da bidraget til indtjeningen per aktie kan fordoble sig til 6 dollar ved udgangen af regnskabsåret 2021, og væksten i de tilbagevendende indtægter bør drive prissætningen højere, skriver analytiker Krish Sankar ifølge Bloomberg News.



Serviceforretningen udgjorde i det seneste regnskabsår 15 pct. af omsætningen i Apple, mens iPhonen tegnede sig for 60 pct. I Apples første kvartal af det igangværende regnskabsår, julekvartalet, landede salget af iPhones på 52 mia. dollar, svarende til et årsfald på 15 pct., mens serviceforretningen, der omfatter iTunes, iCloud, App Store og Apple Pay, steg med 19 pct. til næsten 11 mia. dollar.



/ritzau/FINANS