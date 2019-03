Den amerikanske samkørselstjeneste Uber vil indlede sin ventede børsnotering til april. Planen er at indsende de nødvendige ansøgningsdokumenter til de amerikanske børsmyndigheder, Securities and Exchange Commission (SEC), næste måned og samtidig indlede et roadshow for mulige investorer.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters torsdag aften med henvisning til unavngivne kilder.



Ifølge The Wall Street Journal mener flere investeringsbanker, at værdien af Uber kan nå hele 120 mia. dollar, når koncernen kommer på børsen.



