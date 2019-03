Mio. kr. Q4 2018 Q4 2017 FY 2018 FY 2017 Omsætning 93,9 83,5 339,3 350,4 Resultat af primær drift f.s.p. 9,7 6,3 15,1 20,2 Resultat af primær drift e.s.p. 11,3 -17,9 16,4 -3,9 Nettoresultat 9,8 -18,3 12,7 -6,2 Udbytte per aktie (i kr.) - - 0 0

Mio. kr. Ved FY 2018 EBIT 17-22

Industriselskabet Skako, der producerer anlæg til betonfremstilling, har i 2018 præsteret at vende udviklingen, så selskabet igen leverer et positivt resultat på bundlinjen efter et 2017 med minus.Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2018, som er leveret torsdag eftermiddag.For året omsatte Skako for 339,3 mio. kr. mod 350,4 mio. kr. i 2017.Resultatet af den primære drift efter særlige poster landede på 16,4 mio. kr. mod et minus på 3,9 mio. kr. året forinden, mens bundlinjen præsterede et plus på 12,7 mio. kr. mod et tidligere minus på 6,2 mio. kr.I 2019 forventer Skako et resultat fra den primære drift (EBIT) i niveauet 17-22 mio. kr.- Vi er gået ind i 2019 med en stærk ordrebeholdning og har i første kvartal 2019 annonceret en stor ordre på 25 mio. kr. i Marokko til Skako Vibration. Dette har sikret omsætningen for første halvår 2019 for begge Skako-selskaber.- Vores forventninger til ordreindgangen i Skako Concrete til levering i andet halvår 2019 er derimod forbundet med en vis usikkerhed, som den altid er i anlægsforretningen. Der er tegn på en vis tøven med beslutningerne om anlægsinvesteringer i flere europæiske markeder, og beslutningsprocesserne er blevet længere, skriver Skakos ledelse i regnskabet.Tabel for Skakos årsregnskab for 2018:Skakos forventninger til 2019:/ritzau/FINANS