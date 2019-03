Det store tyske energiselskab og vindenergiinvestor RWE har som ventet tilbagegang

Relateret indhold Tilføj søgeagent RWE

E.On Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer E.On

RWE Aktieordbog

Det tyske energiselskab RWE havde tilbagegang i 2018, men ramte inden for selskabets egen prognose. I dette regnskabsår ventes på ny lavere indtjening.



Det fremgår af årsregnskabet.



RWE kom ud af 2018 med et driftsresultat, EBITDA, på 1,5 mia. euro, eller i den nede del af prognosen på 1,4-1,7 mia. euro. Det justerede overskud efter skat faldt til 591 mio. euro fra 973 mio. euro i 2017. Ledelsen havde oprindeligt stillet et overskud på 500-800 mio. euro i udsigt.



RWE skriver, at tilbagegangen sidste år skyldes en ventet nedgang i engrospriserne på elektricitet.



For 2019 venter RWE et overskud på 300-600 mio. euro efter skat. Målt på EBITDA-resultatet venter ledelsen et plus på 1,2-1,5 mia. euro.



Om sin vedvarende energiforretning skriver RWE, at det planlægger årlige investeringer på omkring 1,5 mia. euro, svarende til en udvidelse af kapaciteten med 2-3 gigawatt hvert år. I forvejen har RWE 9 gigawatt i drift.



RWE er færd med en kompleks transaktion med konkurrenten E.On , der vil stå tilbage med de to selskabers detail- og netværksforretninger, mens RWE vil ende med at eje de kombinerede vedvarende energiaktiviteter og en stor aktiepost i E.On.



Som led i aftalen overtager E.On alle RWE's 76,8 pct. af aktierne i børsnoterede Innogy, mens RWE i retur får en ejerandel på 16,7 pct. i E.On.



Aktien i RWE stiger torsdag med 0,4 pct. til 21,75 euro efter en indledningsvis negativ reaktion på regnskabet.



/ritzau/FINANS