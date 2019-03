General Electric skuffer med forventning for 2019

Relateret indhold Aktieordbog

General Electric venter et ordinært resultat per aktie på 50-60 cent i indeværende år. Det er skuffende i forhold til forventningerne i markedet, der ifølge Bloomberg lå på 67 cent.



Samtidig oplyser giganten, at der ventes pengestrømme i år på mellem nul og negative 2 mia. dollar, mens pengestrømmene i de efterfølgende to år ventes at blive positive.



Meldingen sender aktien ned med 1,4 pct. i formarkedet i USA til 9,88 dollar. Onsdag steg aktien 2,7 pct.



Forsåvidt angår selskabet Renewable-division, hvor selskabet er i konkurrence med Vestas på vindmølleområdet, er der udsigt til et udfordrende 2019, mens der ses bedring i 2020/2021.



Der ventes konkret for divisionen en tocifret vækst i omsætningen i år, mens marginen ventes at falde til omkring nul fra 3 pct. i 2018. I 2018 var omsætningen i Renewables 9,5 mia. dollar. Det frie cash flow ventes at falde og blive negativt i år mod positivt med 0,5 mia. dollar i 2018.



Næste år ventes omsætningen at falde, mens marginen ventes "uændret til stigende". Det frie cash flow ses bedret, men ventes fortsat at være negativt.



/ritzau/FINANS