Københavns Lufthavn investerer 4 milliarder i udvidelse

Københavns Lufthavn gør nu klar til det hidtil største byggeprojekt i lufthavnens historie.



Der planlægges en udbygning af terminalområdet på i alt 80.000 kvm - en udbygning så stor, at den svarer til at bygge et mindre supersygehus, skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.



Det betyder, at passagerer, medarbejdere og flyselskaber får mere plads og bedre forhold i bagageudleveringen og det travle passagerområde i terminalen mellem Gates C og B.



Nyt samarbejdsprincip



Som noget nyt sætter lufthavnen sig sammen med de valgte arkitekter, ingeniører, entreprenører og leverandører de næste 12 måneder, hvor man sammen udformer og udvikler det færdige projekt efter det såkaldte Co-Creation princip.



Det går bl.a. ud på at samarbejde tæt og at alle er med i projektets allertidligste faser.



"Vi har store forventninger til det tætte partnerskab om udviklingen af projektet," siger adm. direktør Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.



Det nye projekt er en del af Københavns Lufthavns udbygningsplan, hvor der investeres 20 mia. kr. i at bygge en fremtidens lufthavn med plads til 40 mio. rejsende årligt.



Førende knudepunkt i Norden



"Vores opgave er at binde Danmark bedst muligt sammen med resten af verden. Men konkurrencen om at fastholde og udvikle nye ruter sammen med flyselskaberne er benhård. Derfor skal vi udvikle os, hvis vi skal fastholde positionen som Nordeuropas førende trafikknudepunkt," siger Thomas Woldbye.



I det nye projekt skal det eksisterende terminalområde mellem Gates C og B bindes sammen af en kommende 270 m lang og 60 m bred tilbygning.



Det nye byggeri skal blandt andet gøre plads til en markant udvidelse af bagageudleveringen og en udvidelse af paskontrollen for afrejsende og ankommende passagerer ved lufthavnens C Gates.



"Passagernes rejse gennem lufthavnen skal være en spændende, effektiv og tryg oplevelse. Med det nye projekt sætter vi også fokus på ankomsten med en langt større bagageudlevering, hvor er mere plads, lys og luft," fortæller Thomas Woldbye.



Udfordrende opgave



Byggeriet midt i lufthavnen skal foregå mens fly, medarbejdere og passagerer bruger lufthavnen som de plejer. Så stort et byggeprojekt midt i lufthavnens kerne er naturligvis ikke uden udfordringer.



"Der kan ske fejl, og det kan betyde forsinkelser eller gener for passagerer, flyselskaber og andre brugere af lufthavnen. Målsætningen er selvfølgelig at gennemføre projektet, så det bliver udført til størst mulig glæde for alle, der bruger Københavns Lufthavn," siger Thomas Woldbye.



Det er en udfordring, der ikke alene gør udvidelsen til et af de største byggeprojekter i Danmark lige nu – men også et af de mest komplekse.