Konsortium i forhandlinger med Uber-satsning: Vil investere mindst 1 mia dollar i selvkørende biler

Et konsortium, hvor bl.a. den japanske telekommunikations- og internetvirksomhed Softbank og et unavngivet bilfirma er med, forhandler i øjeblikket om at investere mindst 1 mia. dollar, svarende til godt 6,5 mia. kr., i Ubers selvkørende bilteknologi.



Det skriver Wall Street Journal, der har det fra kilder, der efter sigende er bekendt med forhandlingsprocessen.



Konsortiet vil, såfremt forhandlingen når i mål, få en aktieminoritet, og det vil give en værdi på 5-10 mia. dollar. Penge, der kommer belejligt for Uber, der i 2017 brugte omkring 750 mio. dollar på de selvkørende biler, inden man i 2018 var nødt til at skære ned.



Det understreges dog, at handlen stadigvæk kan nå at falde fra hinanden. Men såfremt en aftale skulle forløse sig, vil den muligvis allerede komme i løbet af den næste måned.



Ifølge kilderne sigter Uber desuden mod en børsnotering, som kan komme i maj eller juni, og som ifølge banker vil given selskabet en markedsværdi på op mod 120 mia. dollar.