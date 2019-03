Ørsted vil indgive bud på hollandsk havvindmøllepark

Ørsted vil indgive bud på den hollandske havvindmøllepark Holland Coast South 3 & 4. "Som en del af sit forslag til den hollandske regering har Ørsted allerede truffet endelig investeringsbeslutning om projektet og arbejder på at etablere grønne brintprojekter baseret på strøm fra sine hollandske havvindmølleparker," skriver selskabet. Ørsted er allerede aktiv på det hollandske havvindmarked med Borssele 1 & 2-projektet på 752 MW, som Ørsted vandt ved udbuddet i 2016. /ritzau/FINANS

